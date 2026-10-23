Indosolar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Indosolar hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,56 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 23,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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