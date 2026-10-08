Indrayani Biotech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

08.10.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent auf 377,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 291,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Indrayani Biotech hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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