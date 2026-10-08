Indrayani Biotech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Indrayani Biotech hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent auf 377,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 291,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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