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Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate
24.08 EUR -0.13 EUR -0.54 %
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Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,09 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate 6,35 NOK je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 124,0 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate 121,1 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net

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