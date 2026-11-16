Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das EPS wurde auf 5,09 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate 6,35 NOK je Aktie verdient.

Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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