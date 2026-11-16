Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 5,09 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate 6,35 NOK je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 124,0 Millionen NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate 121,1 Millionen NOK umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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