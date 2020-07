Industrie: Bei deutscher EU-Ratspräsidentschaft Prioritäten setzen

GO

Heute im Fokus

DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Investoren an Teilen von Wirecard interessiert -- Airbus baut 15.000 Stellen ab -- FedEx, Tesla im Fokus

Microsoft und Google starten groß angelegte Qualifizierungsprogramme. Deutscher Einzelhandel erzielt Umsatzplus in Rekordhöhe. EZB-Vize: Corona-Krise wird für lange Zeit tiefer Zinsen sorgen. Boeing und Behörde machten Fehler bei 737-MAX-Zulassung. Merck erhält in USA weitere Zulassung für Krebsmittel Bavencio. Facebook sperrt in den USA Konten einer rechtsextremen Gruppe.