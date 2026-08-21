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Industrie treibt an

S&P Global: Deutsche Wirtschaft mit moderatem Wachstum im August

S&P Global: Deutsche Wirtschaft mit moderatem Wachstum im August

Die deutsche Wirtschaft hat im August ein moderates Wachstum verzeichnet.

Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich zwar auf 51,0 von 51,3 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht, blieb aber oberhalb von 50 Punkten, womit das Konjunkturbarometer ein Wachstum signalisiert.

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Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 54,1 von 52,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 48,5 von 49,8 Punkten. Die Prognose hatte auf 50,2 gelautet.

"In der Industrie hat die Erholung wieder an Schwung gewonnen, nachdem es im zweiten Quartal Anzeichen für eine Stagnation gegeben hatte", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. Produktion, Auftragseingänge und Exporte seien allesamt so stark gestiegen wie seit Anfang 2022 nicht mehr, was gewisse Aufholeffekte gegenüber der eher verhaltenen Entwicklung von vor einigen Monaten auf dem Höhepunkt der Unsicherheit und des Ölpreisanstiegs im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten widerspiegeln dürfte.

Es bleibe zwar abzuwarten, ob dieses Wachstumstempo aufrechterhalten werden könne - nicht zuletzt angesichts der anhaltenden Versorgungsrisiken. Doch die bemerkenswerte Aufhellung der Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist unter den Herstellern deute darauf hin, dass der Aufschwung auf soliden Beinen stehe.

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Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Bildquellen: esfera / Shutterstock.com, Andrey_Popov / Shutterstock.com

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