Siemens Energy-Aktie fester: Siemens Energy siedelt industrielle Produktion von Elektrolysemodulen in Berlin an

Der Produktionsbeginn am Standort Moabit ist für 2023 vorgesehen, wie Siemens Energy mitteilte. In den kommenden Monaten sollen dort auf rund 2.000 Quadratmetern für rund 30 Millionen Euro neue Fertigungslinien entstehen. An dem Standort werden heute vor allem Gasturbinen gefertigt.

Künftig sollen in Berlin die einzelnen Elektrolyse-Zellen hergestellt und zu funktionstüchtigen Modulen, den sogenannten Stacks, verbunden werden. Diese werden dann, entsprechend der benötigten Leistung, zu größeren verfahrenstechnischen Einheiten zusammengesetzt. In Deutschland werde dieser letzte Schritt am Standort Mülheim erfolgen. Entscheidend sei, dass die Produktion in eine Serienfertigung überführt werde.

