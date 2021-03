Industrieproduktion in China zieht deutlich an

Peking (Reuters) - Chinas Industrieproduktion ist in den ersten zwei Monaten des Jahres schneller als im Dezember gewachsen.

Im Januar und Februar verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in diesem Bereich einen Anstieg um 35,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Montag zeigten. Von Reuters befragte Analysten hatten einen Anstieg von 30,0 Prozent im Jahresvergleich erwartet. Im Dezember war die Produktion um 7,3 Prozent gewachsen.

Nachdem der Coronavirus-Ausbruch Anfang des vergangenen Jahres die chinesische Wirtschaft weitgehend lahmgelegt hatte, vollzog der Industriesektor gestützt durch robuste Exporte eine Trendwende und auch die Verbraucher schieben die Konjunktur inzwischen wieder kräftig an. Die Einzelhandelsumsätze stiegen in den ersten beiden Monaten 2021 um 33,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 32 Prozent, der von Analysten erwartet wurde. Dies ist auch deutlich mehr als das Plus von 4,6 Prozent im Dezember.