Industrieunternehmen Lindsay meldet Dividende

Das amerikanische Industrieunternehmen Lindsay Corporation (ISIN: US5355551061, NYSE: LNN) schüttet am 31. Mai 2023 eine vierteljährliche Dividende von 34 US-Cents an die Aktionäre aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 17. Mai 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 127,99 US-Dollar (Stand: 5. April 2023) bei 1,06 Prozent. Anfang Juli 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,33 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 3 Prozent.

Im zweiten Quartal (28. Februar) des Fiskaljahres 2023 betrug der operative Umsatz 166,24 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 200,14 Mio. US-Dollar), wie am 4. April 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 18,05 Mio. US-Dollar (14,57 Mio. US-Dollar). Zu den Kerngeschäften des im Jahr 1955 gegründeten Industriekonzerns aus Omaha, Nebraska, zählen Bewässerungssysteme sowie Infrastrukturlösungen wie Straßenmarkierungen oder auch Leitsysteme.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 21,41 Prozent im Minus (Stand: 5. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,47 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de