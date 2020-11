Industrieverbände in Berlin, Rom und Paris "sehr besorgt" über neue Corona-Welle

BERLIN (Dow Jones)--Industrieverbände in Deutschland, Frankreich und Italien haben sich "sehr besorgt" über die Auswirkungen der Corona-Pandemie gezeigt und Europa zum Handeln aufgerufen. Die zweite Infektionswelle sei "ein neuer Schock für die öffentliche Gesundheit, das gesellschaftliche Wohl und die wirtschaftliche Aktivität in unseren Ländern", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der italienischen Confindustria und der französischen Medef. "Sie erfordert starke, dringende und koordinierte Entscheidungen, um entstehende Herausforderungen wie die Bekämpfung der Armut anzugehen."

Die drei Spitzenverbände riefen die EU auf, stärker in der Gesundheitspolitik zusammenzuarbeiten und auch auf gemeinsame Regeln an den Grenzen hinzuwirken. Das gelte auch bei der Behandlung von Patienten oder die Erforschung von Impfstoffen. "Die EU muss in Abstimmung mit den Eurostaaten die Solidarität zwischen den einzelnen Ländern sicherstellen, damit niemand zurückbleibt", so der Appell.

Zudem legten die Verbände ein Sechs-Punkte-Paket vor, mit dem die Krise überwunden werden könne. So müsse das Wiederaufbauprogramm "schnellstmöglich" aufgelegt werden. Auch brauche es nun eine ehrgeizige Industriepolitik sowie Fortschritte bei der Klima- und Digitalpolitik. Die Kommission müsse nun mit den langfristigen Investitionsprojekten beginnen, mahnte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Die Schaffung eines integrierten europäischen Marktes für Wasserstoff sollte zur obersten Priorität erklärt werden." Weitere Themen seien digitale Souveränität, die neue europäische Cloud-Föderation oder Mikroelektronik.

Auch in der Außenpolitik wünschen sich die Verbände ein stärkeres Engagement. Die EU müsse ihre Instrumente und Vorschriften modernisieren, "um ihre Industrie besser gegen extraterritoriale Gesetze und unlautere ausländische Praktiken zu verteidigen", heißt es in der Stellungnahme.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2020 09:34 ET (14:34 GMT)