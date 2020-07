Industrieverband BDI kritisiert Grundsatzprogramm-Entwurf der Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat am Entwurf der Grünen für ihr neues Grundsatzprogramm einiges auszusetzen. Zwar gehe die Partei darin "einen großen Schritt auf die Industrie zu", teilte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Montag mit. "Positiv ist ihr Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland, aber an der inhaltlichen Ausgestaltung hapert es noch." Es blieben zu viele Fragen unbeantwortet, die "unternehmensfeindliche Steuerpolitik" bleibe "unverständlich". In den Bereichen Energie und Klima, Mobilität und Logistik fehlten konkrete Ansätze für eine "nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit"./ted/DP/nas