Industrivaerden (C) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

09.10.26 06:35 Uhr

Industrivaerden (C) hat am 07.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Industrivaerden (C) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,83 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,10 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,65 Prozent auf 131,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net