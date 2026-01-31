Indutrade Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

18.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 959,8 Millionen USD – ein Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indutrade Un 840,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Indutrade Un hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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