Indutrade Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Indutrade Un hat am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 959,8 Millionen USD – ein Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Indutrade Un 840,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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