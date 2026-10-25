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Indutrade Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Indutrade AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 100 Shs
12.59 USD -0.87 USD -6.46 %
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Indutrade Un lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Indutrade Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 919,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 824,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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