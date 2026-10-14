INEO Tech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

14.10.26 06:35 Uhr

INEO Tech stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INEO Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 171,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,130 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,300 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,08 Millionen CAD, während im Vorjahr 1,41 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net