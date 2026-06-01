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Inertia Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

02.06.26 06:35 Uhr

Inertia Steel hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inertia Steel 0,080 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 365,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 78,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inertia Steel einen Umsatz von 204,9 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,100 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 74,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,02 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 580,89 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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