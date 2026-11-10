INEST,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

INEST,Inc Registered hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 5,06 JPY gegenüber -5,980 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat INEST,Inc Registered 4,64 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net