Infcurion,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Infcurion,Inc Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,45 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infcurion,Inc Registered einen Umsatz von 2,29 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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