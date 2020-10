Infektionsrekord in Portugal: Regierung verhängt regionalen Lockdown

LISSABON (dpa-AFX) - In Portugal hat es erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr als 3000 Neuinfektion gegeben. Binnen 24 Stunden seien 3270 neue Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag in Lissabon mit. Damit wurde der bisherige, am vorigen Freitag registrierte Höchstwert (2608) gleich um 662 Fälle übertroffen.

Für die drei am schlimmsten betroffenen Bezirke Felgueiras, Lousada und Paços de Ferreira im Norden des Landes beschloss die Regierung für zunächst eine Woche einschneidende Maßnahmen. Die rund 150 000 betroffenen Menschen dürfen ab Mitternacht (1.00 MESZ am Freitag) das Haus nur noch mit triftigem Grund verlassen - etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. In diesen Bezirken, die unweit der Metropole Porto liegen, müssen zudem alle Läden bereits um 22 Uhr schließen.

Die sozialistische Regierung von Ministerpräsident António Costa beschloss außerdem, dass alle gut 10,3 Millionen Bürger Portugals zwischen dem 30. Oktober und dem 3. November den eigenen Wohnbezirk nicht verlassen dürfen. Damit wolle man zu Allerheiligen und Allerseelen den für gewöhnlich sehr lebhaften Reiseverkehr eindämmen, hieß es. Am 2. November werde es einen offiziellen Tag der Trauer in Gedenken an die Opfer von Covid-19 geben.

In dem lange Zeit vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommenen Land wurden bereits fast 110 000 Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 starben, kletterte am Donnerstag um 16 auf 2245. Nach den jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich in Portugal binnen 14 Tagen 243,4 je 100 000 Einwohner mit dem Virus an. In einigen europäischen Ländern liegt dieser Wert derweil deutlich höher - allen voran die Tschechische Republik, die auf 1066,3 kommt. In Deutschland lag diese sogenannte 14-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 98,7./er/DP/he