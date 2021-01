Infektionszahlen sinken weiter - Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 94,4

Berlin (Reuters) - Der Trend zu sinkenden Neuinfektionszahlen in Deutschland setzt sich fort.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag eine 7-Tage-Inzidenz von 94,4. Am Donnerstag war der Wert mit 98 erstmals seit einem Vierteljahr unter den Wert von 100 gesunken. Auf 100.000 Einwohner entfallen damit weniger als 100 Neuinfektionen im Schnitt der letzten sieben Tage. Ziel der Bundesregierung ist eine Inzidenz von unter 50, damit Infektionsketten von den Gesundheitsämtern wieder nachverfolgt werden können. An den Inzidenz-Wert sind unter anderem Bewegungseinschränkungen der Bürger gekoppelt.

Das RKI meldete am Freitag zudem 14.022 Neuinfektionen, nach 17.553 am Donnerstag. 839 Menschen starben laut den RKI-Daten zuletzt innerhalb eines Tages in Verbindung mit dem Virus, nach 941 am Vortag. Insgesamt sind nun in Deutschland über 2,192 Millionen Ansteckungen und 55.752 Todesfälle registriert.