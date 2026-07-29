DAX 25.498 +0,1%ESt50 6.310 +1,0%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,44 +2,6%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.506 +1,4%Euro 1,1473 +0,1%Öl 90,1 -0,7%Gold 4.072 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktienbewertung

Infineon-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Infineon-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande hat sich das Infineon-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
57.47 EUR 3.07 EUR 5.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Chipkonzern könnte die Markterwartungen übertreffen, denn die Wettbewerber hätten bereits starke Resultate gemeldet, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Wegen der vorgenommenen Preiserhöhungen könnte Infineon zudem seine Umsatzprognose und infolgedessen auch seine Margenprognose nach oben korrigieren.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 56,67 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 69,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1.776.878 Infineon-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 51,4 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Infineon am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:36 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG