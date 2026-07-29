Infineon-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Aktienbewertung

30.07.26 13:37 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande hat sich das Infineon-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Chipkonzern könnte die Markterwartungen übertreffen, denn die Wettbewerber hätten bereits starke Resultate gemeldet, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Wegen der vorgenommenen Preiserhöhungen könnte Infineon zudem seine Umsatzprognose und infolgedessen auch seine Margenprognose nach oben korrigieren.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 56,67 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 69,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1.776.878 Infineon-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 51,4 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Infineon am 05.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST





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