Nach einer beeindruckenden Aufholjagd markiert die Infineon-Aktie ein neues Mehrjahreshoch. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist das Papier trotz technischer Überhitzungssignale noch ein Kauf?Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch