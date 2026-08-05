Infineon-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Die Infineon-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterproduzenten sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich einige einmalige Effekte in der Fertigung und der Lagerhaltung negativ ausgewirkt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 11:21 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 59,52 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 42,81 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 802.630 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Infineon-Aktie um 59,0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Infineon am 10.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
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|Rating
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|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)