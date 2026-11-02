Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Experten-Einschätzung

02.11.26 13:19 Uhr

Jefferies & Company Inc. hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Höhere Wachstumerwartungen von Monolithic Power seien außerdem positiv für Infineon. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:03 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 51,76 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 85,47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 798.026 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 38,2 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.