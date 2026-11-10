Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Analyse im Fokus

10.11.26 10:07 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Die Prognose für Umsatz und Segmentergebnismarge 2026/27 entsprächen weitgehend den Markterwartungen oder lägen sogar leicht darüber, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen. Der Analyst erinnerte daran, dass Infineon mit seinen Prognosen eher vorsichtig sei. Daher ist er optimistisch. "Das Schlimmste ist überstanden, die Nachrichten waren positiv." Der Markt dürfte die Klarheit begrüßen.

Aktienbewertung im Detail: Die Infineon-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 09:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,0 Prozent auf 51,54 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 86,26 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.177.855 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 37,7 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT





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