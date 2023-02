Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 33,33 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 33,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,15 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.744.174 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,27 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 61,19 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,30 EUR.

Am 15.11.2022 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.143,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

