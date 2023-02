Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag freundlich

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 33,22 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.257 Infineon-Aktien.

Bei 37,27 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 60,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,30 EUR.

Am 15.11.2022 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.143,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 37,78 Prozent gesteigert.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.02.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

