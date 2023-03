Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 04:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 34,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 34,37 EUR. Bei 34,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.401.715 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 64,91 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 EUR, nach 0,320 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,47 EUR.

Am 02.02.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.951,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.159,00 EUR in den Büchern standen.

Am 04.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Infineon die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

