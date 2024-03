Infineon Aktie News: Infineon macht am Vormittag Boden gut

So entwickelt sich Infineon

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 33,54 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 33,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 33,67 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,60 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275.318 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 16,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,29 Prozent.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,397 EUR je Infineon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,81 EUR an.

Am 06.02.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

