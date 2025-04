Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Dienstagmittag an Boden

So bewegt sich Infineon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 30,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 11:49 Uhr 1,6 Prozent. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 31,23 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,97 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.328.463 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 27,73 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,372 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,81 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

NVIDIA, Intel, Samsung, Infineon, AIXTRON und Co.: Chip-Aktien brechen wegen Zollsorgen teilweise ein

März 2025: Analysten sehen Potenzial bei Infineon-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste