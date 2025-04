Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Vormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 30,72 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 30,72 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,23 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,97 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 377.964 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 27,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,372 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,56 EUR je Aktie belaufen.

