Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 32,91 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 33,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.826.477 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 13,34 Prozent Luft nach oben. Bei 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 59,15 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,58 EUR aus.

Infineon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3.951,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.159,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

