Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag gesucht

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 26,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.068.473 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,78 EUR.

Am 09.05.2022 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3.298,00 EUR gegenüber 2.700,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2022 1,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

