Infineon Aktie News: Infineon am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 39,57 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 39,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 39,44 EUR. Bei 39,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 579.991 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 1,77 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,87 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,73 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,59 EUR.

Am 04.05.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.119,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.298,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

