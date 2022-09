Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 23,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 23,73 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 183.845 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 43,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 15,60 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 37,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 03.08.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.618,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.722,00 EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte Infineon die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,91 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

