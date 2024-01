Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 37,46 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 37,46 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 37,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 647.655 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 38,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 15.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.149,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.143,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 06.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

