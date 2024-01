Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 37,03 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 37,03 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 36,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,80 EUR. Bisher wurden heute 1.441.354 Infineon-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 8,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,83 EUR.

Infineon gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.149,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.143,00 EUR umgesetzt.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

