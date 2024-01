Infineon Aktie News: Infineon stabilisiert sich am Vormittag

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Infineon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,79 EUR.

Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 37,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 37,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 37,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 142.476 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,58 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 28,36 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4.143,00 EUR umsetzen können.

Am 06.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

