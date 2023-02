Infineon Aktie News: Infineon schießt am Donnerstagmittag hoch

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 7,4 Prozent auf 35,88 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 36,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.086.163 Infineon-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 73,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,320 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,30 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2022 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.007,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 02.02.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Infineon-Aktie.

