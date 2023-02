Infineon Aktie News: Hausse bei Infineon am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,6 Prozent auf 35,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 36,47 EUR. Bei 36,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.845.643 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 37,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 73,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,320 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 40,30 EUR.

Am 15.11.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.143,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 37,78 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

