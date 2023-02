Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 4,8 Prozent auf 35,00 EUR. Bei 36,10 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.100.815 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 6,08 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 69,29 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,600 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 40,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 15.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.007,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Infineon wird am 02.02.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

