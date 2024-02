Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Freitagmittag zu

So entwickelt sich Infineon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 33,80 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 33,86 EUR. Mit einem Wert von 33,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 695.842 Infineon-Aktien.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 19,91 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,92 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.149,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

XETRA-Handel: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone