Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag mit Abschlägen

Infineon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 33,18 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,18 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 33,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 177.954 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 21,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 18,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,92 EUR.

Infineon ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 4.149,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,33 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

XETRA-Handel: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone