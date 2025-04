Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 30,69 EUR.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 30,69 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 30,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,74 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 143.469 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,80 EUR ab. Abschläge von 9,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,372 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,81 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

