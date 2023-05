Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Infineon 33,82 EUR

2,86% Charts

News

Analysen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 34,26 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,27 EUR zu. Bei 33,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.529.524 Infineon-Aktien.

Am 30.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,58 EUR.

Infineon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3.951,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.159,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

April 2023: Experten empfehlen Infineon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Texas Instruments-Aktie an der NASDAQ tiefer: Texas Instruments blickt vorsichtig auf das zweite Quartal

Infineon-Aktie gibt nach: Weitere Chipausrüster unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com