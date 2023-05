Infineon Aktie News: Infineon zieht am Dienstagvormittag an

Aktien in diesem Artikel Infineon 33,97 EUR

Das Papier von Infineon konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 33,79 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 524.909 Infineon-Aktien.

Bei 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,02 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 63,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,58 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.951,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.159,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

