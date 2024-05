Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 32,10 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 32,10 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,86 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,19 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.028.761 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 20,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,57 EUR.

Am 06.02.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,30 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2024 aus.

