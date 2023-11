Infineon Aktie News: Infineon am Mittag auf Höhenflug

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 29,06 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 29,06 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 29,10 EUR zu. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.472.150 Stück.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,58 Prozent. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,01 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,49 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.089,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

