Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 35,69 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 35,26 EUR. Mit einem Wert von 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.032.114 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,47 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 72,60 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,320 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 EUR je Infineon-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,24 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 02.02.2023 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.951,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.007,00 EUR umgesetzt.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,13 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie legt kräftig zu: Infineon übertrifft zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres selbst gestecktes Margenziel

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com