Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag kaum verändert

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 36,08 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,36 EUR aus. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,26 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 35,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.878.072 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 36,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 1,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 74,49 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,320 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 41,24 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3.951,00 EUR gegenüber 3.007,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie legt kräftig zu: Infineon übertrifft zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres selbst gestecktes Margenziel

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com