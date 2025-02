Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 30,87 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 30,87 EUR. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 30,74 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 266.248 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2024 bei 38,81 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 25,72 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 27,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 9,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,00 EUR.

Infineon ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,54 Prozent zurück. Hier wurden 3,92 Mrd. EUR gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 10.02.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

